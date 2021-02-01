صناع الأمل.. مسئولو مبادرة "حياة كريمة" ومحافظون يتحدثون لـ"الدستور"

حالة من الاستنفار تشهدها أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف تطوير ٤٢٠٠ قرية، ويصل عدد المستفيدين فيه إلى نحو ٥٨ مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه، وذلك خلال ثلاث سنوات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.«الدستور» تحاور عددًا من المحافظين ومسئولى المبادرة بالمحافظات، للتعرف على خطط العمل.