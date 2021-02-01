الرئيس الأوكراني يأمل أن يشارك بايدن في محادثات صيغة نورماندي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن صيغة نورماندي راكدة في الوقت الحالي بسبب تردد روسيا في المضي قدمًا، معربًا عن أمله في أن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المحادثات.وأوضح زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: "اليوم للأسف توجد حالة من الركود، أعتقد أن ذلك يرجع إلى تردد روسيا في المضي قدمًا، لأنها تعتقد أننا سوف نبطئ عملية التفاوض بشأن اتفاقية مينسك إلا أننا نمضي قدمًا بسرعة كبيرة، فنحن على استعداد لإجراء محادثات بشأن التفاصيل والتحرك لإنهاء هذه الحرب وإرساء السلام".وأضاف الرئيس الأوكراني أن سنة وشهرًا مروا منذ عقد آخر اجتماع لصيغة نورماندي (التي تشارك فيها فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، وأنه لا يرى اتخاذ أي خطوات جادة في هذا الشأن، متهمًا روسيا بأنها لا تريد أن تسير العملية وفقًا للمتطلبات الأوكرانية، ولكن تريدها بالطريقة التي تخدم مصالحها.وأكد زيلينسكي أنه لهذا السبب يريد أن يشارك لاعب عالمي قوي مثل الولايات المتحدة في المحادثات ليكون له تأثير قوي، معربًا عن استعداده للقيام بأي شيء للتوصل لاتفاق مع بايدن والدول المشاركة في صيغة نورماندي.وأشار إلى أن هذه يمكن أن تكون صيغة أخرى تسير بالتوازي مع صيغة نورماندي، حيث يلزم تواجد الولايات المتحدة وروسيا.