خارطة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في سيناء

تسعى الدولة لتنفيذ تنمية شاملة في سيناء، بعد أن استطاعت القوات المسلحة المصرية القضاء على بؤر الإرهاب التي تمركزت فيها، بعد سنوات عانت فيها سيناء من الإهمال.ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أولى سيناء اهتمام من نوع خاص، وشرعت الحكومة في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية."الدستور" تعرض في السطور التالية القصة الكاملة لتنمية سيناء.بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها لتنمية سيناء في عام 2018، ووجهت استثمارات ضخمة إلى سيناء بلغت قيمتها في السنة المالية الماضية، 5.23 مليار جنيه (316 مليون دولار)، بزيادة نحو 75% عن استثمارات 2018-2019، وبلغت جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالى 2.85 مليار جنيه (172 مليون دولار)، وتم توجيهها في مشاريع التعليم والمياه والزراعة والريّ والنقل والتخزين والأنشطة العقاريّة والتشييد والبناء، إضافة إلى مشاريع في جنوب سيناء في قطاعات الزراعة والريّ والنقل والتعليم وخدمات أخرى"، باستثمارات نحو 2.38 مليار جنيه (نحو 144 مليون دولار) إلى جنوب سيناء".مشروعات تنمية سيناءتضمنت المشروعات التي تنفذها الحكومة في سيناء، إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية فى مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والرى وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحى، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.بالإضافة إلى مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس وتطوير مطار العريش الدولي وإنشاء المنطقة الصناعية في بئر العبد ومدينة رفح الجديدة، ويتضمن برنامج التنمية حوالي 26 مشروعا، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.جهاز تنمية سيناءفي عام ٢٠١٢ عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، شكّل المجلس العسكريّ هيئة اقتصاديّة تحت اسم "جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء"، إلا أن العمل الحقيقي على تنميتها بدأ في عام 2014 عندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وفي مارس 2018، أصدر السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، وأدخل تعديلات تشريعيّة تسمح بتملّك المستثمرين الأجانب أراضٍ في سيناء بحقّ الانتفاع، وبلغت تكلفة خطّة تنمية سيناء خلال هذه الفترة 275 مليار جنيه مصري.وانتهت الهيئة الهندسيّة للقوّات المسلّحة من إنشاء 171 مشروعًا من 312 مشروعًا لخدمة مجالات التنمية الشاملة في شبه الجزيرة منذ 30 يونيو 2014 بتكلفة 199 مليار جنيه.