رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خارطة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في سيناء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:20 م
المشروعات التنموية
المشروعات التنموية في سيناء
سالي رطب
طباعة
تسعى الدولة لتنفيذ تنمية شاملة في سيناء، بعد أن استطاعت القوات المسلحة المصرية القضاء على بؤر الإرهاب التي تمركزت فيها، بعد سنوات عانت فيها سيناء من الإهمال.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أولى سيناء اهتمام من نوع خاص، وشرعت الحكومة في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية.

"الدستور" تعرض في السطور التالية القصة الكاملة لتنمية سيناء.

بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها لتنمية سيناء في عام 2018، ووجهت استثمارات ضخمة إلى سيناء بلغت قيمتها في السنة المالية الماضية، 5.23 مليار جنيه (316 مليون دولار)، بزيادة نحو 75% عن استثمارات 2018-2019، وبلغت جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالى 2.85 مليار جنيه (172 مليون دولار)، وتم توجيهها في مشاريع التعليم والمياه والزراعة والريّ والنقل والتخزين والأنشطة العقاريّة والتشييد والبناء، إضافة إلى مشاريع في جنوب سيناء في قطاعات الزراعة والريّ والنقل والتعليم وخدمات أخرى"، باستثمارات نحو 2.38 مليار جنيه (نحو 144 مليون دولار) إلى جنوب سيناء".

مشروعات تنمية سيناء
تضمنت المشروعات التي تنفذها الحكومة في سيناء، إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية فى مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والرى وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحى، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.

بالإضافة إلى مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس وتطوير مطار العريش الدولي وإنشاء المنطقة الصناعية في بئر العبد ومدينة رفح الجديدة، ويتضمن برنامج التنمية حوالي 26 مشروعا، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.

جهاز تنمية سيناء
في عام ٢٠١٢ عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، شكّل المجلس العسكريّ هيئة اقتصاديّة تحت اسم "جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء"، إلا أن العمل الحقيقي على تنميتها بدأ في عام 2014 عندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وفي مارس 2018، أصدر السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، وأدخل تعديلات تشريعيّة تسمح بتملّك المستثمرين الأجانب أراضٍ في سيناء بحقّ الانتفاع، وبلغت تكلفة خطّة تنمية سيناء خلال هذه الفترة 275 مليار جنيه مصري.

وانتهت الهيئة الهندسيّة للقوّات المسلّحة من إنشاء 171 مشروعًا من 312 مشروعًا لخدمة مجالات التنمية الشاملة في شبه الجزيرة منذ 30 يونيو 2014 بتكلفة 199 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن