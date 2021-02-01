كشف لغز العثور على جثة سائق مقتول بميت غمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة سائق مقتول وملقى بمياه مصرف مار بقرية بشالوش بمركز ميت غمر، حيث تبين أن وراء الواقعة شريكته في محل بيع للملابس قامت باستدراجه وقتله بمساعدة آخرين لقيامه بتهديدها بمقاطع صوتية جنسية وابتزازها.كان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بالعثور على غريق بمياه المصرف المار أمام قرية "بشالوش" دائرة المركز.وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبانتشال الجثة ومناظرتها تبين أنها لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة عبارة عن "بنطال جينز أزرق وسويت شيرت رصاصى اللون" ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو رجال الإدارة وحضر فيما بعد شخص يدعى "زكريا محمد ابراهيم السرنجاوي" ٦٧ عاما فلاح، ومقيم بندر زفتى بالغربية، وتعرف على الجثمان وقرر بأنها لنجله "عمرو زكريا محمد إبراهيم" 36 عاما، سائق، ومقيم بذات العنوان، وأضاف بأن نجله متغيب عن المنزل بتاريخ 23 الجاري ومحرر بغياب المحضر رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢ إداري قسم زفتى - الغربية.ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة إجرامية تم تشكيل فريق بحث، وبتكثيف جهود البحث لكشف غموض الحادث وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة تم وضع خطة بحث شاملة وموائمة لظروف الواقعة من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر.وأسفرت جهود فريق البحث إلى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ولاء ف. أ.إ.ال" 43 عاما، صاحبة محل لبيع الأدوات المنزلية، ومقيمة شارع "بورسعيد" دائرة قسم ميت غمر، وكريمتها "روان أ م. ف. ع.ال" ۲۱ عاما طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة "الجامعة الألمانية" ومقيمة المعادي بالقاهرة، و"ياسمين. أ.م. م" ۲۳ عاما، بائعة بالمحل طرف المتهمة الأولى، ومقيمة منطقة "مساكن السلخانة" دائرة قسم ميت غمر، ونجل خال المتهمة الأولى "حسام م. ن..إ.ن" ۲۷ عاما، عامل، ومقيم شارع "وش البلد" دائرة قسم ميت غمر، و"الشحات ع. ال. ال. ع" 65 عاما، سائق طرف المتهمة الأولى، ومقيم قرية "الدبونية" دائرة مركز ميت غمر.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بارتباطها بعلاقة شراكة بالمجني عليه في محل لبيع الأدوات المنزلية وقيام الأخير بابتزازها ونجلتها المتهمة الثانية بمقاطع صوتية جنسية له معها وكريمتها، وتحصله منها آكثر من مرة على مبالغ مالية كبيرة نظیر عدم إشهار تلك المقاطع لزوجها الحالي، وطليقها "والد المتهمة الثانية" فاتفقت وكريمتها "المتهمة الثانية" على التخلص منه بالاستعانة بباقي المتهمين وبتاريخ ۲۳ يناير "تاريخ تغيب المجني عليه" قاموا باستدراجه إلى منزل المتهمة الأولى الكائن بشارع "بور سعيد" بندر ميت غمر، وقامت الأولى بتقديم كوب من العصير للمجني عليه وعقب وضعها أقراص منومة بداخله، وفور استشعار المجني عليه بفقدان الوعي، قام المتهمين من الأولى حتي الرابع بالإجهاز عليه بأن قامت الثانية بشل حركة يديه والجلوس على صدره، وقامت الأولى والثالثة بشل حركة قدميه والإمساك بها، وقام الرابع بكتم أنفاسه بوضع فوطة مبللة بالمياه على أنفه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وتحطيم شريحتين الخاصة بالمجني عليه، ثم قاموا بوضع الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة، وفِي صباح اليوم التالي ۲۰ الجاري قامت المتهمة الأولى باستدعاء المتهم الخامس لمنزلها بالسيارة خاصته رقم "د ي ص ٣٢١٥" ملاكي زرقاء اللون (أمكن ضبطها)، ثم قاموا بوضع الكرتونة وبداخلها جثة المجني عليه واستقلوا جميعا السيارة عدا المتهمة الثالثة توجهت لفتح المحل الخاص بالأولى - وتوجهوا لقرية "بشالوش" دائرة مركز ميت غمر، وقاموا بترك الكرتونة وبداخلها جثة المجني عليه بمدخل عقار "خالى" خاص بالمتهم الرابع وفِي مساء ذات اليوم، استقل كل من المتهمين الثانية والثالثة والرابع السيارة رقم "ر ا ٤٧١٨ ملاكي" قيادة الثانية، قامت المتهمة الأولى باستعارتها من مالكها "علي خالد الشحات أحمد متولي ۲۱ عاما طالب ومقيم شارع "مكة" دائرة قسم ميت غمر (أمكن ضبطه والسيارة) وتوجهوا الي محطة وقود دقادوس ببندر ميت غمر وقاموا بشراء لتر بنزين، وتوجهوا إلى مكان إخفاء الجثة وقاموا بنقلها بتلك السيارة إلى مصرف بشالوش (مكان العثور) والتخلص منها بإلقائها بذات المصرف، وعقب ذلك توجهوا لمنطقة زراعية زمام قرية "ميت محسن" دائرة مركز ميت غمر، وقاموا بالتخلص من الكرتونة والجاكت والحذاء الخاص بالمجني عليه، بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم وعقب عودتهم قام المتهم الرابع بإخفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بوضعه داخل حفرة بجوار قضيب السكة الحديد بشارع "26 يوليو" بندر ميت غمر (أمكن ضبط الهاتف بإرشاده).وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.