كسبنا التحدى.. العالم يُشيد باستضافة مصر مونديال اليد: «سيمفونية نجاح»

اُختتمت فعاليات بطولة العالم لكرة اليد «مصر ٢٠٢١»، مساء أمس، بتتويج منتخب الدنمارك بلقب البطولة، للمرة الثانية على التوالى، بعد فوزه على منتخب السويد بنتيجة ٢٦٢٤ فى المباراة النهائية.وحصد الدنماركى ميكيل هانسن جائزة أفضل لاعب فى البطولة، للمرة الرابعة فى تاريخه، فيما ضم تشكيل «منتخب العالم» كلًا من: أندرياس باليكا حارس منتخب السويد، وفيران سولى جناح أيمن إسبانيا، وماتياس جيدسيل ظهير أيمن الدنمارك، وجيم جوتفريدسون ارتكاز السويد، وميكيل هانسن ظهير أيسر الدنمارك، وهامبوس فان جناح أيسر السويد، ولودوفيتش فابريجاس لاعب الدائرة فى فرنسا.واستضافت مصر النسخة ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد «رجال»، فى الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير الماضى، لثانى مرة فى تاريخها بعد نسخة عام ١٩٩٩، فى ٤ صالات مغطاة، وسط مشاركة ٣٢ دولة فى النسخة المنقضية، لأول مرة فى تاريخ البطولة.حضر المباراة النهائية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى سلم كأس العالم لمنتخب الدنمارك بعد تتويجه باللقب، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى، وسفيرا الدنمارك والسويد.وقدم الدكتور حسن مصطفى شهادة تقدير وميدالية خاصة للدكتور مصطفى مدبولى، تقديرًا للمجهود الكبير الذى بذلته مصر فى تنظيم البطولة، على الرغم من أزمة فيروس «كورونا».وقال رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فى كلمته بعد المباراة النهائية: «لقد نجحنا.. عزفنا معًا سيمفونية ناجحة، وباسم الاتحاد الدولى لكرة القدم وكل أسرة كرة اليد، أود أن أعرب عن امتنانى الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأتقدم بالشكر لكل الوزراء المعنيين، للموافقة على إقامة هذا الحدث وإعطائنا كل الدعم لإقامة البطولة على أرض مصر فى هذا الوقت الصعب للغاية».وأعرب أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن فخره الكبير باستضافة مصر كل هذه المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد على أرضها، ليشاهدوا الأمن والسلام ومستوى الاهتمام بالصحة فى «أم الدنيا».وأضاف «صبحى»: «فُزنا بالرهان والتحدى الخاص باستيعاب كل هذا العدد من الوفود، وقت أزمة كورونا وإغلاق الدول لمطاراتها، ونجحنا فى الانتهاء من الإنشاءات والملاعب فى زمن قياسى، ولم ينقص البطولة أى شىء سوى الجماهير».وهنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، على نجاح البطولة الذى أذهل العالم كله، مشددة على أن المجهود الذى بُذل من جميع الجهات المعنية كان كبيرًا جدًا.وقالت وزيرة الصحة والسكان إن «الحدث يمس سمعة مصر، وكان هدفنا منه منذ البداية أن يكون سببًا لتشجيع العالم على العودة إلى الحياة الطبيعية، فقد استقبلنا ٢٠٠٠ مشارك يمثلون ٣٢ منتخبًا، بالإضافة لـ٢٠٠٠ شخص من المنظمين والعاملين فى الفنادق والملاعب، وأجرينا ٣٠ ألف مسحة للموجودين داخل الفقاعة الطبية، خلال فترة البطولة، وحققنا نسبة ١٠٠٪ عينات سلبية، لنثبت قدرة الدولة المصرية على التحكم فى الوباء».وامتدت الإشادة لتشمل توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الذى قال فى فيديو مصور، على هامش نهائى بطولة العالم لكرة اليد: «كان من المدهش أن نرى رياضة كرة اليد تتألق خلال هذه الأيام، وسط أداء فى أفضل حالاته من الاتحاد الدولى لكرة القدم»، معتبرًا بطولة «مصر ٢٠٢١» نموذجًا لتنظيم حدث رياضى رائع خلال وباء «كورونا»، وتمنح العالم الثقة فى تنظيم الدورة الأوليمبية «طوكيو ٢٠٢١» فى الصيف المقبل.ووصف نيكلاس لاندين، حارس مرمى وقائد الدنمارك، بطولة «مصر ٢٠٢١» بأنها منظمة بشكل جيد، معربًا عن سعادته للغاية بظهور البطولة بشكل مثالى، وسط تطبيق صارم لنظام «الفقاعة الطبية»، مضيفًا: «اللجنة المنظمة تفوقت، وإقامة البطولة فى موعدها قرار صائب».