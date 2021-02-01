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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بنك مصر» راعيًا لأنشطة الاتحاد المصري لتنس 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:26 م
لأنشطة الاتحاد المصري
لأنشطة الاتحاد المصري لتنس
راندا التوني
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وقّع بنك مصر، الإثنين، عقد رعاية مع الاتحاد المصري للتنس لرعاية أنشطة وفعاليات مباريات التنس 2021، وشهد توقيع العقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقام بالتوقيع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس.

حضر حفل التوقيع لفيف من قيادات بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للتنس، وذلك بهدف رعاية فعاليات الاتحاد خلال الموسم من بطولات الدوري والجمهورية وتتضمن الفعاليات المشاركة في مسابقة كأس ديفيز، وبطولة رولان جاروس، وبطولة ويمبلدون، الأمر الذى ينعكس على انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها أحد الألعاب الأوليمبية.

تأتى رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس انطلاقًا من إيمانه بأهمية قطاع الشباب ودور الرياضة في التأثير على هذه الشريحة، وإيمانًا منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك، نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم".

وتأتي تأكيدًا على دور البنك في مساندة الشباب المصري في مجال الرياضة لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية، فقد قام البنك عام 2018 بإطلاق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري" والمرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ومن ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية، كما قام البنك كذلك برعاية البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية لأولمبياد ريو دي جانيرو – البرازيل 2016، هذا بخلاف رعاية العديد من البطولات والألعاب الرياضية المختلفة.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذى به لباقي المؤسسات نحو بناء مصر وتنمية الانسان، ودائم السبق في الاهتمام بقطاع الشباب في كافة المجالات من اجل مستقبل أفضل.

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