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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

35 حزبًا جزائريًا تسلم مقترحاتها حول مسودة قانون الانتخابات المعدل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:40 م
الانتخابات المعدل
الانتخابات المعدل
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قال وليد العقون مقرر اللجنة القانونية المكلفة بتعديل قانون الانتخابات، إن لجنته تلقت مقترحات 35 حزبًا سياسيًا على مسودة مشروع القانون التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية قبل نحو أسبوعين.

وأضاف العقون - في تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين: أن "اللجنة استلمت مقترحات من 35 تشكيلة سياسية وهي بصدد دراستها بتمعن من أجل رفعها للرئيس عبدالمجيد تبون".

وأشار إلى أن تغيير نمط الاقتراع يعد أحد الإصلاحات الأساسية في مشروع القانون حيث إن القانون وكل التعديلات تتمحور حول الطريقة الجديدة للاقتراع، وهي الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

وقال إنه "فلن يكون هناك ترتيب للمترشحين أو متصدر قائمة إذ تكون للناخب كامل الحرية في اختيار المترشح الذي يفضله"، موضحًا أن الآثار السلبية في القانون السابق ستزول بفضل هذا التعديل ولن يتسنى للمرشحين شراء الأصوات أو المقاعد.

وأكد أن طريقة الاقتراع القديمة بقوائم مغلقة كانت لها آثار وخيمة ولم تسمح ببروز نخب محلية.

وعن مسألة تمويل الحملات الانتخابية، قال العقون: إن "القانون المقترح جاء بأشياء جديدة كثيرة منها منع الهبات من الأشخاص المعنويين سواء عموميين أو خواص وخاصة منع الهبات القادمة من الخارج".

وأوضح: أن القانون المقترح يحدد أيضا سقف الإنفاق لكل من المرشحين والأحزاب، ويكرس مراقبة التمويل، مضيفا أن كل مرشح مطالب بفتح حساب حملة، وتعيين أمين صندوق يكون المسئول عن تفويض نفقات الحملة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء لجنة رقابة مالية بالسلطة المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن هذه المجموعة من الإجراءات ستسمح فعليا بفصل المال عن السياسة.

وردًا على سؤال حول الأحكام التي تهدف إلى تشجيع الشباب والنساء على المشاركة في الحياة السياسية، أكد مقرر اللجنة أنه وفقًا لمشروع القانون الأولي، فإن جميع القوائم يجب أن تشمل بالضرورة الثلث من الشباب دون سن 35 عاما، موضحا أن نفقات الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين الشباب ستتكفل بها الدولة بالكامل.

وعن مشاركة مشاركة المرأة، اعتبر العقون أن طريقة التصويت المعتمدة لا تتناسب مع نظام الكوتة، وقال إن "البديل، بما يتوافق مع الدستور، هو ضمان المساواة في الترشيحات بين الرجال والنساء، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة".

وأوضح أن تخفيض عدد أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات من 50 إلى 20 يهدف إلى ضمان فعالية أفضل في العمل، حيث تم إدخال آليات معينة لضمان استقلالية الهيئة، مشيرا إلى تحديد فترة تعيين أعضائها بفترة واحدة.

يذكر أن مسودة المشروع التمهيدي للقانون الانتخابي تم 313 مادة منها 73 مادة جديدة تم تسليمها منذ حوالي أسبوعين للأحزاب السياسية من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لإقرارها.

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