كيف غير الفنان أحمد زكى معايير الجمال؟

كيف غير الفنان أحمد ذكى معايير الجمال؟

احتل اسم الفنان الراحل أحمد زكى، قائمة البحث على منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بعد فرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، بعد المشكلة التي تم تداولها وهي بيع رامي عز الدين ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، لجميع ممتلكات أحمد زكي بكل ما تحتويه من تراث فني.وبعيدًا عن الحدث، فقد امتاز الفنان الراحل أحمد زكى بالسهل الممتنع، وحفر فى قلوب المصريين مكانة كبيرة من خلال أدواره التى لمست مشاعهرهم وحياتهم اليومية.من المعروف أن البشرة الصافية والشعر الناعم من معايير الجمال الأساسية، ولكن الفنان أحمد زكى استطاع أن يضرب بهذه القواعد عرض الحائط، وأثبت أنها متغيرة.استطاع الفنان أحمد زكى من نظرة عينيه، أن يبهر من شاهده، فوفقًا لخبراء الجمال ولغة الجسد، فالعين من الأعضاء التى تبرز الجمال الحقيقى للوجه.وأكدت دراسة علمية أجراها حديثا طبيب التجميل البرازيلى أيفو بيتانجاى بمساعدة البروفيسور سمير زكى أستاذ المخ والأعصاب بجامعة أبيردين بلندن ثبتت أن المخ البشرى يتأثر بصورة مباشرة بنظرة العين.فبمجرد نظر العين إلى أى شيء جميل سواء كان وجه امرأة جميلة أو نظرة عين مملؤة بالكثير من المشاعر والأحاسيس، وهذا ما كان يميز الفنان الراحل أحمد زكى.