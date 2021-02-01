رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف غير الفنان أحمد زكى معايير الجمال؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 م
أحمد زكي
أحمد زكي
إسلام جمال
طباعة
احتل اسم الفنان الراحل أحمد زكى، قائمة البحث على منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بعد فرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، بعد المشكلة التي تم تداولها وهي بيع رامي عز الدين ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، لجميع ممتلكات أحمد زكي بكل ما تحتويه من تراث فني.

وبعيدًا عن الحدث، فقد امتاز الفنان الراحل أحمد زكى بالسهل الممتنع، وحفر فى قلوب المصريين مكانة كبيرة من خلال أدواره التى لمست مشاعهرهم وحياتهم اليومية.

كيف غير الفنان أحمد ذكى معايير الجمال؟
من المعروف أن البشرة الصافية والشعر الناعم من معايير الجمال الأساسية، ولكن الفنان أحمد زكى استطاع أن يضرب بهذه القواعد عرض الحائط، وأثبت أنها متغيرة.

استطاع الفنان أحمد زكى من نظرة عينيه، أن يبهر من شاهده، فوفقًا لخبراء الجمال ولغة الجسد، فالعين من الأعضاء التى تبرز الجمال الحقيقى للوجه.

وأكدت دراسة علمية أجراها حديثا طبيب التجميل البرازيلى أيفو بيتانجاى بمساعدة البروفيسور سمير زكى أستاذ المخ والأعصاب بجامعة أبيردين بلندن ثبتت أن المخ البشرى يتأثر بصورة مباشرة بنظرة العين.

فبمجرد نظر العين إلى أى شيء جميل سواء كان وجه امرأة جميلة أو نظرة عين مملؤة بالكثير من المشاعر والأحاسيس، وهذا ما كان يميز الفنان الراحل أحمد زكى.
كيف غير الفنان أحمد زكى معايير الجمال؟
كيف غير الفنان أحمد زكى معايير الجمال؟

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي عطا يناقش «زيارة أخيرة لأم كلثوم» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. محمد إبراهيم طه يناقش «الأميرة والرجل من العامة» بالنيل الثقافية

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

قصة صورة| صلاح السعدني يحتفل بعيد الميلاد الـ80 للولد الشقي