اليمن: الأمن والاستقرار لن يتحققا بالبلاد دون دحر الإرهاب الحوثي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن "الأمن والاستقرار لن يتحققا في اليمن ما لم نقدم التضحيات تلو التضحيات في سبيل دحر الإرهاب الحوثي الذي دمر كل شيء جميل في البلاد".وقال بن عزيز- في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم الإثنين- إنه لا خيار أمام اليمنيين إلا اجتثاث الميليشيات الحوثية والتخلص منها للأبد، وهذا يتطلب من الجمع الوقوف صفًا واحدًا أمام الإرهاب الحوثي وتخليص اليمن والمنطقة منه.وأشاد بجهود تحالف دعم الشرعية وما يقدمه من دعم وإسناد "لإنجاح معركتنا الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية".وأشار إلى الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين، ومساعيها الحثيثة لتفخيخ عقول الأطفال وحقنهم بثقافة الحقد والكراهية، واستمرارها في زراعة البر والبحر بالمتفجرات وأدوات الموت، لتدمير حاضر ومستقبل اليمن واليمنيين.في سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.واستهدف القصف مواقع الميليشيا في جبهتي المشجح، وهيلان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة.كما أسفر القصف عن تدمير مخزن أسلحة وعربات وعتاد قتالي تابع للميليشيا الحوثية.