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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:39 م
فيفي عبده
فيفي عبده
نعمات مدحت
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آخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده، يسأل الكثير من محبى الفنانة فيفي عبده عن حالتها الصحية عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، بعد تردد الإشاعات حولها بين الحين والآخر، حول وفاتها تارة، وإصابتها بفيروس كورونا تارة أخرى، بينما روج أخرون إشاعة دخولها غرفة الإنعاش، وعقب كل إشاعة تخرج فيفي عبده لترد في منشور لها عبر انستجرام، وتوضح حقيقة الأمور لجمهورها الذين يحبونها.

آخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

خرجت فيفي عبده عن صمتها لتوضح مؤخرا ما تعرضت له من جانب بعض مروجي الإشاعات حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ردت بصورة مفتلرة لها على شكل قطة مبتسمة، وتنفي خبر إصابتها، وتؤكد أنها بخير وحالتها الصحية مستقرة، بعد أن ألقت التحية على جمهورها قائًلة:"يا صباح الفل عليكم من مصر أم الدنيا بحبكم أوي" .

وأضافت فيفي عبده أن ما يحدث لها الآن بعد مرضها الأخيرة وهو دور برد وتعافت منه وليس كورونا، وناشدت الجمهور بابتاع الاجراءات الوقائية والاحترازية، والمحافظة على أرواحهم وأن المرض خطير، وأنها في بداية الامر كانت تتعامل معه بعدم الجدية وتستهين به، إلا أنها أدركت خطورته مؤخرًا.

وفي رسالتها إلى الجمهور عبر مقطع فيديو مصور على موقع الصور الشهير انستجرام، دعت للذين توفوا بسبب فيروس كورونا، كما قامت بالدعاء للمصابين بالوباء، وعلى الجانب الآخر، قام الجمهور بإرسال المباركات والتهاني بمناسبة شفاءها من البرد وتحسين حالتها الصحية.

حقيقة مرض فيفي عبده 


ويشار إلى أن الفترة الماضية تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة نظرًا لتلقيها إبرة في مكان خاطئ وأدت إلى لمس العصب مما جعلها لا تشعر بالاحساس برجيلها، ولا تستطيع المشي وظلت فترة طويلة وحالتها الصحية متدهورة، إلا أنها خلال الفترة الماضية خرجت بمقاطع فيديو مصورة بين الحين والآخر تطمئن جمهورها عليها، لكنها ما زالت طريحة الفراش لا تتحكم في السير.

تفاعل فيفي عبده مع الجمهور عبر انستجرام


وبعد معرقة أخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده، يشار إلى أنها كانت تنزيل مقاطع فيديو مصورة عبارة عن وصلات رقض شرقي لها في أماكن مختلفة وبعروض مختلفة تبثها على الجمهور وكانت يتفاعل معها بشكل كبير ويطلب منها مزيدا من الفيديوهات، وكانت تتمتع بخفة ظل مع المتابعين وتتبادل النكات.

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