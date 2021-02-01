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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالي إصابات كورونا في الجزائر يتجاوز 107 آلاف حالة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:51 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 239 حالة إصابة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 107 آلاف و578 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2894 حالة وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و530 حالة، بعد شفاء 192 حالة خلال يوم واحد.

وأكد أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وشددت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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