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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دبى تؤسس محكمة لتسوية النزاعات التجارية فى الفضاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:34 م
النزاعات التجارية
النزاعات التجارية في الفضاء
وكالات
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أعلنت دبي، الإثنين، عن إنشاء محكمة فضاء لتسوية النزاعات التجارية، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات التي أرسلت قبل أشهر مسبارًا للمريخ، إلى ترسيخ موقع لها في قطاع الفضاء.

وستكون المحكمة جزءًا من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنجليزية، ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب.

ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1967.

كما أن دولًا عدة وقّعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية.

وبينما كان القطاع حتى وقت قريب حكرًا على الدول، أصبح الفضاء قضية تجارية تنخرط فيها الكثير من الشركات الخاصة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي، في بيان:" إنه يجري حاليًا العمل على صناعة فضاء متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي".

وأضاف: "ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء في بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين".

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم في نزاعاتها التجارية، ولكن لم تكن لديها محاكم متخصصة في الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة.

وقال عزمي: إنه مع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية، فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلّب "نظامًا قضائيًا مبتكرًا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".

وأطلقت الإمارات في 20 يوليو الماضي، أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار "الأمل".

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته الأسبوع المقبل.

وأكدت أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي آمنة العويس، لوكالة "فرانس برس" أن المسبار لفت النظر إلى "الحاجة لأن نقوم بتزويد الإمارات بالبنية التحتية المناسبة (حال وجود نزاعات)".

وسيكون بإمكان الشركات والمؤسسات في الإمارات وخارجها الاستئناف أمام "محكمة الفضاء" عبر بنود في العقود التي تنص على كيفية حل الخلافات.

وقالت العويس إن "المحكمة ستقوم بتطبيق القانون الذي يختارونه، سواء أكان فرنسيًا أم بريطانيًا أم غيرهما".

وفي العادة، تسوّى النزاعات حول الفضاء بناء على معاهدات الأمم المتحدة أو عبر الاتفاقات الموقعة بين الدول والتعاون بين المحاكم في الدول المختلفة.

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