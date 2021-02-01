النيجر: إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية 21 فبراير

أكدت المحكمة الدستورية في النيجر، الإثنين، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير الجاري، بعد فشل المرشحين من إنهاء السباق في المرحلة الاولى.وأوضحت المحكمة الدستورية أنه لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات في الجولة الأولى، فيما سمحت المحكمة للمتسابقين البدء في الدعاية الانتخابية.ومن المقرر أن يواجه مرشح الحزب الحاكم في النيجر محمد بازوم في الجولة الثانية، الرئيس السابق ماهمان عثمان، إذ تقدم بازوم بنسبة 39.3٪ من إجمالي 5.1 مليون صوت، يليه الرئيس السابق عثمان بنسبة 16.98٪ في المرحلة الاولى.