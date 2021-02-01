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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفيرة فرنسا تؤكّد تمسك بلادها بمبادرة ماكرون تجاه لبنان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:53 م
السفيرة الفرنسية
السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو
وكالات
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أكّدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، خلال لقائها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد ظهر اليوم الإثنين، تمسك بلادها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان.

والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، "حيث جرى عرض للأوضاع العامة"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.
وأكدت السفيرة جريو خلال اللقاء "إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان".

وحثت السفيرة الفرنسية "على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية".

من جهته، جدّد بري "دعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان".

وكان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت وأطلق مبادرة تقضي بتشكيل حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأعلنت كافة القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية. ولكن تشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن.

من ناحية أخرى أعلن بري في بيان اليوم الإثنين، أن العائق في تأليف حكومة اختصاصيين "ليس من الخارج بل من "عندياتنا".

وأضاف: " طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو "لا ضدك" و"لا معك"، فإن كتلة التنمية والتحرير على سبيل المثال لا الحصر التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها".

وأعلن بري أن "هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة".

وتابع رئيس مجلس النواب: " حري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج".

ورأى بري أنه "انطلاقًا من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل".

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