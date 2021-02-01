هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بالحجاب (فيديو)

فاجئت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بأحدث ظهور لها مرتدية الحجاب وذلك ضمن شخصيات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر".وكشفت هنا عن شخصيتها من خلال فيديو لها على حسابها الشخصي عبر انستجرام وعلقت عليه قائلة: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر قريبا".وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل خالد الحلفاوي، ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف، منهم محمد كيلاني، ومحمود عبدالمغني، ومحمدج عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي.و"حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة «4k media» للمنتج كريم أبوذكري، بمشاركة شركة «سينرجي»، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.