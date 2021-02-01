الجزائر تؤكد استقرار الحالة الوبائية لكورونا

قال الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالجزائر تشهد استقرارًا في عدد حالات الإصابة، مشددًا على ضرورة توخي المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للكمامات.وأضاف فورار- في تصريحات، اليوم الإثنين، على هامش مراسم استلام الجزائر لشحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد للكورونا - أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج وزارة الصحة والسكان لتعزيز توزيع اللقاح محليًا، مشيرًا إلى أن هناك شحنات أخرى من لقاح كورونا في الطريق.وأشار الدكتور فورار، إلى أن شحنة اليوم من لقاح أسترازينيكا ستوجه إلى معهد باستور ليشرع في توزيعها بداية من اليوم على كل الولايات الجزائرية، للشروع في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، للقضاء على الجائحة بسرعة وفعالية والحد من انتشار العدوى.وأوضح أن حملة التطعيم ستستمر طيلة السنة الحالية، وستشمل في المرحلة الأولى الأطقم الطبية والأشخاص الذين يمارسون وظائف استراتيجية وهامة في البلاد والأشخاص من 65 سنة فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة.وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج تدريجي لشراء وتسلم الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتلقيح كل الفئات المعنية.وأكد أن الدولة الجزائرية سخرت كل الامكانيات لشراء اللقاح، لافتًا إلى أن بعض الدول التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تتمكن حتى الآن من اقتناء اللقاحات للشروع في عملية التلقيح.واعتبر المسئول الجزائري أن اللقاح يبقى الوسيلة الأكثر فعالية لخفض الحالات الوبائية وتقليص خطرها، مؤكدًا على توافر جميع الوسائل اللوجستية التي تسمح بتخزين وتسليم هذه الكميات وتدريب كل الأطقم الطبية للإشراف على عملية التلقيح على المستوى المحلي.