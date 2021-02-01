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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الليبي يتعهد بالمحافظة على استقلال القضاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:23 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
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تعهد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بالمحافظة على استقلال القضاء ودعم الأجهزة الأمنية في بلاده.

وقال صالح- خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين- إن استقلال الجهاز القضائي هو الضامن لحرية الإنسان، مبينا أن أول أهدافه هي دعم القضاء والأجهزة الأمنية، حيث لا يجوز حبس أي إنسان إلا بموجب القانون.

وأضاف صالح: "إذا وصلنا لتكوين سلطة واحدة فلن نسمح بالمساس بكرامة المواطن"، مشددا على رفض استيفاء الحق بالذات، وعلى دور الإعلام الذي يفترض به أن يكف عن التشهير.

وتحدث صالح عن الاتفاق السياسي، مؤكدا أن عليه بعض الملاحظات، حيث لم يعتمد من مجلس النواب، كما لم يضمن في الإعلان الدستوري، كما أن رئيس المجلس الرئاسي لم يرشح من مجلسي النواب والدولة، بالإضافة لرفض حكومة الوفاق مرتين من قبل مجلس النواب، مضيفا أن المتعارف عليه أنه عندما تُرفض الحكومة مرتين من مجلس النواب يجب أن تستبدل.

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