جنوب إفريقيا تستقبل الشحنة الأولى من لقاح كورونا

وصلت طائرة محملة بأول شحنة من لقاح كوفيد- 19 إلى جنوب إفريقيا اليوم الإثنين.وقالت الحكومة إن مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد- 19 وصلت مطار أور تامبو الدولي في العاصمة التجارية جوهانسبرج، عصر اليوم.وكان الرئيس سيريل رامافوسا، ووزير الصحة زويلي مخيزي، ونائب الرئيس دافيد مابوزا، الذي يرأس اللجنة الوزارية بشأن اللقاحات، في المطار لاستقبال الشحنة التي سوف تستخدم لتطعيم موظفي الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمجابهة المرض.وسجلت دولة جنوب إفريقيا نحو 5. 1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 44 ألف وفاة، لتكون بهذا الدولة الأكثر تضررا من كوفيد- 19 عبر القارة.