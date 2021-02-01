إصابة بيير جاسلي سائق «فورمولا- 1» بكورونا

أكد بيير جاسلي، سائق فريق الفا تاوري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل الطبي.وكتب جاسلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أعلمكم بأن اختباري لفيروس كورونا المستجد جاء إيجابيًا، لقد أخبرت كل من خالطني في الأيام الأخيرة".وأضاف: "أنا الآن أخضع للعزل الطبي وأتبع البروتوكول المفروض من قبل سلطات الصحة المحلية، أنا بخير وسأواصل اتباع خطة التدريب من المنزل".وتوج جاسلي بأول لقب له في سباقات الجائزة الكبرى من خلال سباق مونزا الإيطالي في النسخة الماضية من بطولة العالم.وبات جاسلي أحدث حالة إصابة بفيروس كورونا بين سائقي فورمولا1- بعد سيرخيو بيريز، ولانس سترول، ولويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الذين أصيبوا بالعدوى في الموسم الماضي، بينما أصيب تشارلز لوكلير، سائق فيراري، ولاندو نوريس سائق مكلارين بالعدوى مؤخرّا.وينطلق موسم 2021 لفورمولا1- عبر سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس، بعد تأجيل سباق أستراليا الذي كان مقررًا له قبل أسبوع من السباق البحريني، بسبب جائحة كورونا.