الجيش النيجيري يتعهد بالقضاء على بوكو حرام

تعهد رئيس أركان الدفاع النيجيري المعين حديثًا، اللواء لاكي إيرابور، اليوم الإثنين، بإنهاء إرهاب جماعة "بوكو حرام" التي قتلت أكثر من 36 ألف شخص، وتنشط في مناطق شمالية في البلاد.وقال - خلال اجتماع القيادة العليا للجيش النيجيري مع قوات الأمن في بلدة مايدوجوري شمال شرق البلاد في ولاية "بورنو": إن التغييرات الحديثة التي سيتم إجراؤها من شأنها تضييق الخناق على جماعة "بوكو حرام".من جانبه، حث حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، على التعاون بقوة مع جيوش تشاد والكاميرون والنيجر والدول المجاورة للتخلص من "بوكو حرام" الإرهابية.وأكد على تعزيز العلاقة بين الجيش والسكان لزيادة وصول الجيش إلى جمع معلومات استخباراتية موثوقة، قائلًا إن هذا مفتاح النجاح في الحرب ضد التمرد، مشددًا على التزام إدارته ودعمها للقوات المسلحة في هزيمة بوكو حرام.ودعا الجيش إلى الاستمرار في مكافحة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم، عبر إغلاق جميع الطرق ومنعهم من الانتقال من منطقة إلى أخرى.