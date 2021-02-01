الزراعة: «لا نسمح بالمخالف» في الصادرات والواردات الزراعية

قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن المعمل يراقب واردات مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية من أصل نباتي وحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف منها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية والعمل على حماية المستهلك من الأغذية المستوردة الملوثة من خلال التعاون مع الهيئات والجهات المختلفة والعاملة في مجال الحجر الزراعي والبيطري.أضاف عبداللاه، لـ«الدستور»، أنه تم توسيع نطاق التحاليل لمتبقيات المبيدات بإدخال تحليلات جديدة بموافقة هيئة الاعتماد الدولية، لافتًا الى أن المعمل معترف به من دول الاتحاد الاوروبي في الفئة الأولى المتميزة، كما أنه الوحيد في الشرق الأوسط الحاصل على عضوية جمعية حماية المستهلك في ألمانيا، كما يحتوي على 90 طريقة تحليل معتمدة ويتم التفتيش سنويًا بهدف التحقق من كفاءة نظام الجودة لجميع طرق تحليل المبيدات.أوضحت رئيس المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أنه يتم التعاون مع جميع المصدرين بزيارة مزارعهم ومعرفة احتياجاتهم وتدريبهم أيضًا في المعمل، لافتًا إلى أن المعمل يتعامل مع العديد من الجهات كالحجر الزراعي والحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.