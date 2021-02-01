1207 إصابات بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 1207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 328062 شخصًا فى المملكة.وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم إجراء 24002 فحص مخبري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3890185 فحصًا، مشيرة إلى أن 883 حالة قد تماثلت للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 315464 حالة، بالإضافة لتسجيل 10 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 4326 وفاة.