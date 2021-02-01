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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تدعو للإسراع بالربط الكهربائي مع دول الخليج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:01 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الإثنين للإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الكاظمي خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "سعي العراق لتمتين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق"، وذلك بحسب بيان عراقي.

ورحب الكاظمي بجهود المصالحة الخليجية وضرورة أن يكون الحوار أساسًا في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن العراق يؤمن بأهمية الحوار، لاسيما وأن التطورات الحالية الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها".

وشدد الكاظمي على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام، ويأتي متزامنا مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف على دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة.

وقال الحجرف: إن دول مجلس التعاون الخليجي تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف الحجرف أن ملف الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وصل إلى مراحل متقدمة، موضحا أن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما.

كما أعرب الحجرف عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في الحادث الإرهابي الجبان في ساحة الطيران.

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