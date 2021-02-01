مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

استقبل مستشفى مطروح العام، منذ قليل، الشاب "محمود، ع، ف"، جثة هامدة، إثر تعرضه لإطلاق نار في الرأس.وقال مصدر طبي بصحة مطروح لـ"الدستور"، إن المستشفى العام استقبل شابا يبلغ من العمر 22 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في الرأس.وأكد أنه تم وضع جثمان الشاب العشريني في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.