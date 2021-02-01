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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:19 م
فوزية بنت عبد الله
فوزية بنت عبد الله زينل
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أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية، فوزية بنت عبدالله زينل، أهمية التنسيق البرلماني المشترك لدعم جهود التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطلع مجلس النواب البحريني لتبادل الخبرات والزيارات والاجتماعات مع مجلس العموم البريطاني، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة تطوير العمل البرلماني، وخدمة مصالح البلدين الصديقين.

واستعرضت رئيسة مجلس النواب البحرينية- خلال لقائها اليوم الإثنين مع رئيس مجلس العموم البريطاني، السير ليندسي هويل، عبر الاتصال المرئي- عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدة بعمق العلاقات البحرينية البريطانية، ومتانة روابط الصداقة التاريخية، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وحرص بلادها على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أهمية التعاون القائم لمجلس النواب البحريني مع عدد من المراكز البريطانية، والتي قامت بعقد مجموعة من ورش العمل بغرض تبادل الخبرات، إضافة لترتيب الزيارات الميدانية، والحث نحو تفعيل هذا التعاون لما فيه منفعة من جهة نقل وجهات النظر وإيصال الصورة الحقيقية والواقعية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس العموم البريطاني بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في كافة المجالات، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيًا، مؤكدًا أهمية استمرار وتعزيز التواصل بين البلدين الصديقين وعلى كافة الأصعدة لأجل حوار بناء وتفاهم أكبر في عديد الأمور، ومنها مكافحة الإرهاب ومواضيع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة واستعراض تجارب البلدين في الحد من انتشار جائحة "كورونا".

وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين في إحلال السلم والأمن في المنطقة والعالم، منوهًا بأهمية السعي نحو تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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