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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وتراكمات بأحياء وقرى المنيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:54 م
رفع 100 طن مخلفات
رفع 100 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الأحياء والقرى لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، تم خلالها رفع 100 طن من المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة.

وقال محمد محمود رئيس قرية تلة إن قسم البيئة بالقرية قام اليوم برفع 45 طن تقريبا من مخلفات وتراكمات بدائرة الوحدة المحلية بقرية تلة وبهدال وصفط الشرقية.

وأضاف مصطفى الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين بقيام قسم البيئة برفع 35 طن تقريبا من مخلفات وتراكمات في أبو فليو ومدرسة النيل.

وأوضح رمضان جمال رئيس حي غرب بقيام قسم البيئة اليوم برفع 20 طنا من مخلفات وتراكمات من شارع مضرب الأرز وسكة تلة، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز مدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة وتنفيذ حملات مستمرة بنطاق مركز ومدينة المنيا، لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين.

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