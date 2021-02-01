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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

البداية من أسبانيا.. تفاصيل بداية الموجة الثالثة من كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:53 م
كورونا في أسبانيا
كورونا في أسبانيا
نوران إمام
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كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول بداية "الموجة الثالثة" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بعض الدول الأوروبية، حيث صرحت منظمة الصحة العالمية بأن الأزمة لا تزال عالقة والارتفاع مثير للقلق، إذ سجلت أكثر من ربع مليون حالة جديدة يوميا على مدار 3 أيام متتالية، وكانت أحد البؤر الرئيسية هي الهند، حيث يوجد الآن 1.3 مليون حالة مؤكدة مع مخاوف الخبراء من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى اتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشي الوباء مجددا، وسط مخاوف من حدوث "موجة ثالثة" على نطاق أوسع، وأغلقت كاتالونيا حياتها الليلية لمدة أسبوعين، ولكن المدن خارج المنطقة الشمالية الشرقية تشهد أيضا ارتفاعا في الإصابات.

وأصدرت فرنسا تحذيرات بشأن السفر إلى إسبانيا، فيما فرضت بريطانيا والنرويج الحجر الصحي على القادمين منها، كما قررت بريطانيا أن جميع العائدين من إسبانيا يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم الأحد، وقالت النرويج أيضًا إنها ستبدأ أيضا في تطبيق إجراءات العزل على القادمين من إسبانيا، بينما حذرت فرنسا مواطنيها من السفر إلى كاتالونيا.

بعد أقل من شهر من إنهاء إسبانيا لإجراءات استثنائية فرضت عقب تفشي الوباء، شهدت مدن بما في ذلك برشلونة والعاصمة مدريد ارتفاعا في الإصابات الجديدة، مما دفع الحكومة إلى التحذير من أن موجة ثانية قد تكون وشيكة.

وشهدت الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا زيادات حادة في حالات الإصابات، وسجلت ألمانيا أعلى معدل لها في الإصابات في شهرين، حيث تحاول الدول تجنب تفشي المرض من جديد مع تخفيف إجراءات الإغلاق.

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