8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكة انحدار صرف صحي لخدمة منطقة الدعايم بمدينة دمياط بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه.وأوضحت "المحافظ" أن الأعمال تتضمن إنشاء خطوط انحدار بطول ٣ كم تقريبًا، وكذا تنفيذ الوصلات المنزلية للمنطقة، منوهة بأن المشروع سيغطى المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي، كما أكدت قيام المحافظة والأجهزة المعنية بالعمل، وفقًا لخطة محددة لتغطية كل المناطق غير المخدومة.