النائب أيمن أبوالعلا: الصحف القومية تتناول الإنجازات بشكل سطحى

انتقد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تناول الصحف القومية الإنجازات التي تشهدها البلاد بالشكل الجيد، مشيرا إلى تناولها بشكل سطحى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير حقيقية.ووجه أبو العلا، عددًا من التساؤلات، إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلاً: ما أسباب الخسائر التي تتكبدها الصحف القومية، وإلى متى ستنتهى هذه الخسائر، وهل السبب وراءها إدارة فقط ام إمكانيات؟.وتابع أبوالعلا: "للأسف نجد فى العالم كثيرًا من الصحف تحقق مكاسب"، مشيرًا إلى أن الإعلانات كانت تغطى تكاليف الصحف من قبل.وتطرق أبوالعلا، إلى ملف آخر، قائلاً: "رغم الأزمة والخسائر التي تعانى منها الصحف القومية، ما زلنا نسمع عن تعيينات جديدة بها، والتي تشوبها المجاملات".وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "في الحقيقة لم أر موضوعات في الصحف القومية بخلاف الموضوعات السطحية في تناول الإنجازات،" مشيرًا إلى ضرورة اقتناع المواطن وتذكيره دائما بما شاهدناه من معاناة من قبل وما يتم الآن من إنجازات، لاسيما أن هناك نظرية إعلامية توصف ذاكرة المواطن بذاكرة السمكة، مطالبًا بضرورة إبراز الإنجازات وربطها بالسابق".كما تساءل أبوالعلا، عن الدور التثقيفي والتنويرى للصحف، مشيرًا إلى أنه في الماضى كانت هناك صحف متخصصة تنشر موضوعات شيقة، إلا أن الآن تشعبت هذه التخصصات ولم يعد لها دور تثقيفى.واختتم كلمته، بضرورة أن تخاطب الصحف القومية المواطن بالداخل قبل مخاطبة الخارج، متابعًا: أرى رسالة الصحف حاليًا منقوصة بطريقة أو بأخرى.وأكد على ضرورة منح الشباب بالمؤسسات القومية الفرصة لتولى المناصب القيادية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبوابات الإلكترونية للصحف القومية، تماشيًا مع التطور التكنولوجى الذى تشهده الساحة الإعلامية حاليا.