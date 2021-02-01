رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب أيمن أبوالعلا: الصحف القومية تتناول الإنجازات بشكل سطحى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:22 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
انتقد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تناول الصحف القومية الإنجازات التي تشهدها البلاد بالشكل الجيد، مشيرا إلى تناولها بشكل سطحى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ووجه أبو العلا، عددًا من التساؤلات، إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلاً: ما أسباب الخسائر التي تتكبدها الصحف القومية، وإلى متى ستنتهى هذه الخسائر، وهل السبب وراءها إدارة فقط ام إمكانيات؟.

وتابع أبوالعلا: "للأسف نجد فى العالم كثيرًا من الصحف تحقق مكاسب"، مشيرًا إلى أن الإعلانات كانت تغطى تكاليف الصحف من قبل.

وتطرق أبوالعلا، إلى ملف آخر، قائلاً: "رغم الأزمة والخسائر التي تعانى منها الصحف القومية، ما زلنا نسمع عن تعيينات جديدة بها، والتي تشوبها المجاملات".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "في الحقيقة لم أر موضوعات في الصحف القومية بخلاف الموضوعات السطحية في تناول الإنجازات،" مشيرًا إلى ضرورة اقتناع المواطن وتذكيره دائما بما شاهدناه من معاناة من قبل وما يتم الآن من إنجازات، لاسيما أن هناك نظرية إعلامية توصف ذاكرة المواطن بذاكرة السمكة، مطالبًا بضرورة إبراز الإنجازات وربطها بالسابق".

كما تساءل أبوالعلا، عن الدور التثقيفي والتنويرى للصحف، مشيرًا إلى أنه في الماضى كانت هناك صحف متخصصة تنشر موضوعات شيقة، إلا أن الآن تشعبت هذه التخصصات ولم يعد لها دور تثقيفى.

واختتم كلمته، بضرورة أن تخاطب الصحف القومية المواطن بالداخل قبل مخاطبة الخارج، متابعًا: أرى رسالة الصحف حاليًا منقوصة بطريقة أو بأخرى.

وأكد على ضرورة منح الشباب بالمؤسسات القومية الفرصة لتولى المناصب القيادية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبوابات الإلكترونية للصحف القومية، تماشيًا مع التطور التكنولوجى الذى تشهده الساحة الإعلامية حاليا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية