جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أدوية

ضبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي المحاولة الأولى وبناءا على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى قيام الراكب المصري «ا.ا.س» القادم على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية رقم TK0694 القادمة من استانبول بتهريب أشياء مخالفة.وتم تكليف أحمد بدر مأمور الجمرك والأستاذ جمال السيد مدير الحركة يترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3892 شريط أدوية بشرية منها سيتوتك وأنواع أخرى مخبأة داخل 2 شنط كبيرة وشنطة هاندباح.وفي المحاولة الثانية وبناءا على إخبارية أخرى مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى قيام الراكب المصري «م.ف.خ» القادم على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من استانبول بتهريب أشياء مخالفة.وتم تكليف علاء خضر مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة بترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3730 شرائط وحقن وعبوات أدوية بشرية متنوعة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر فوزي العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 21 و22 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.