رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أدوية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:50 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
طباعة
ضبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى وبناءا على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى قيام الراكب المصري «ا.ا.س» القادم على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية رقم TK0694 القادمة من استانبول بتهريب أشياء مخالفة.

وتم تكليف أحمد بدر مأمور الجمرك والأستاذ جمال السيد مدير الحركة يترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3892 شريط أدوية بشرية منها سيتوتك وأنواع أخرى مخبأة داخل 2 شنط كبيرة وشنطة هاندباح.

وفي المحاولة الثانية وبناءا على إخبارية أخرى مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى قيام الراكب المصري «م.ف.خ» القادم على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من استانبول بتهريب أشياء مخالفة.

وتم تكليف علاء خضر مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة بترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3730 شرائط وحقن وعبوات أدوية بشرية متنوعة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزي العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 21 و22 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

موضوعات متعلقة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

التحريات فى اتهام بواب وآخر بهتك عرض طالبة: المتهمان أقرا بالواقعة

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن