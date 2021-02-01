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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:50 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
نوران إمام
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تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وتصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز قائمة الأكثر بحثًا في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد تعرضة لوعكة صحية، وحرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على أن يطمئن الجمهور على حالة الفنان كريم شقيقه.

قال محمد من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شكرا لكل اللي حاول يتصل للإطمئنان على كريم واسف اني مش عارف ارد على كل اتصالات ورسايل حضراتكم الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال"،ونشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم محمود عبدالعزيز، على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها: "الحمد لله على كل حال".

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج فيما كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تطورات حالة كريم الصحية، مشددا على تحسن حالته وخروجه من المستشفى.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز التي تم عرضها، هي مشاركته كضيف شرف في بطولة مسلسل “الاختيار” والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي.

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