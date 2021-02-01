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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها مكافحة الإرهاب.. رسائل السيسي في المنتدى العربي الاستخباري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:49 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.


الرئيس يرحب بالوفود المشاركة
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب في بداية أعمال الجلسة الافتتاحية عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى.

تفعيل المنتدى
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة.


مكافحة الإرهاب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

العمل الجماعي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.


التعاون والوقوف صفا واحدا
ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

جدير بالذكر أن مصر لعبت الدور الرئيسي في إنشاء "المنتدى العربي الاستخباري" الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية في إطار هذا المنتدى الذي يمثل إطارًا مشتركًا لتحقيق هذا الهدف.

كان الاجتماع الاول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية قد عقد في النصف الثاني من فبراير 2020 في القاهرة.

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