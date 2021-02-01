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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:36 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
نور أيمن
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احتفل اليوم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، بذكرى ميلاده، ذلك الممثل الذي يعرف عنه تعاونه المستمر مع رواد السوشيال ميديا والدخول معهم في تفاصيل حياتهم اليومية.

ولذلك شارك بعض الشباب آرائهم مع "الدستور" عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تأثير هنيدي بهم من خلال مشاركته للعديد من النصائح لهم، وكذلك الطرق المختلفة في الحصول على وظيفة.

"آخر نصيحة كانت النهاردة بمناسبة عيد ميلاده".. هكذا علق محمد أيمن الشاب العشريني على ما يقدمه محمد هنيدي من فوائد للشباب، حيث علق معه نصيحته اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاده فعلق هنيدي "نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو اللي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله".

وأضاف أن النجوم الذين يتعايشون بأجواء المشاركة مع جماهيرهم خاصة في عصر السوشيال ميديا يلعبون دور في التأثير بهم، وأكد أن نصائح محمد هنيدي تشمل له أهمية ودور كبير في حياته الشخصية والعملية.

وقال فؤاد محمد الذي يبلغ من العمر 29 عاما إن محمد هنيدي قدوة له في العيش بشغف ونشاط مستمر وعدم التعامل مع الازمات بجدية كاملة، معلقا "حبة فرفشه جمب النعكشه"، كما أنه يعتبروه قدوة لهم في التقدم والتميز والتحدي.

بينما يرى مؤمن مهدي هنيدي قدوة له في مساعدته لشباب بلاده بتوفير كل معلومة يمكن ان تقابله، حيث ركز هنيدي في نشر بعض الوظائف او المواقع التي يمكن ان تساعد البعض في الحصول على وظيفة.

وأضاف أنه قام بتوجيه الكثير لبعض مواقع التوظيف التي تساعد في الحصول على العمل، وكذلك شرح طرق التقديم بها.

يذكر أن محمد هنيدي استطاع أن يحقق العديد من النجاحات بالسينما المصرية والعربية، كما انه تقدم بها مرة اخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات، كما انه لعب دور في تحقيق نجاحات نجوم جيله، ويعتبر هنيدي من ضمن الشباب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته.
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟
في ذكرى ميلاده.. كيف أثر محمد هنيدي في شباب السوشيال ميديا؟

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