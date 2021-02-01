لضمان وصول المياه للنهايات.. تطهير الترع ونزع الحشائش بكفر الشيخ

أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش بالترع والمصارف والتنسيق مع مديرية الزراعة والرى، لتطهير المساقى والترع والمصبات المائية، فى ضوء الاستعداد لموسم الاحتياجات المائية.وأضاف السنوسي، أنه جار تطهير وتنفيذ 85% من إجمالى مستهدفات المصبات المائية وصولا للنهايات بمركز ومدينة بلطيم، مؤكدا أهمية شرايين الحياة للفلاح المصرى وخصوبة التربة نفسها.كما شدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية الالتزام بمسافات الأمان الخاصة بسلامة الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بعدم نحر التربة والجسور القريبة من الطريق، فضلا عن رفع ناتج التطهير والتكريك فورا لسلامة وأمن المواطنين والعابرين للطرق ذاتها.