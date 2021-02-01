عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

تعاقد حسن عبد الموجود مع الدار المصرية اللبنانية لنشر أحدث مجموعاته القصصية التي ستطرحها الدار قريبًا.وحسن عبد الموجود تعاون مع دار الكتب خان في آخر 3 أعمال له وهى السهو والخطأ مجموعة قصصية وبعدها حروب فاتنة مجموعة قصصية 2018 وفازت بجائزة يوسف ادريس 2020، وكتاب بورتريهات بعنوان ذئاب منفردة وضم أهم كتاب جيل التسعينيات والألفية الجديدة.كما سبق الكتب خان تعاونه مع دار ميريت التي أصدرت أول اعماله وهي ساق وحيدة مجموعة قصصية 2002، ورواية عين القط والتي فازت بجائزة ساويرس 2005، ثم ناصية باتا 2009.