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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة بنى سويف: إجراء عملية زرع قرنية لمريض بمستشفى الرمد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:40 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم إجراء عملية زرع قرنية لمريض يبلغ من العمر 18 عاما مقيم بمركز إهناسيا، وذلك داخل مستشفى رمد بني سويف بدون تكلفه مادية، في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتي تنفذها وزارة الصحة بناءً على توجيهات الرئيس لتخفيف المعاناة على المرضي.

وأكد يوسف فى تصريحات صحفية أن المريض يعاني من القرنية المخروطية بالعينين في مرحلة متقدمة، وأن العملية يتم إجراؤها بمستشفى رمد بنى سويف والتى تستقبل حاليا جميع الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة سواء مرضى التأمين الصحى أو من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو مشروع علاج غير القادرين.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتورة هدى رجب مديرة المستشفي وفريق العمل على ما يقدمونه من جهود لتقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

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