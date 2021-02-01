ترانسنفت الروسية: إمدادات النفط عبر الشبكة قد تهبط 7.3% في فبراير

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا قولها اليوم الإثنين إنها تعتزم توريد 33.2 مليون طن من النفط عبر شبكتها في فبراير، وذلك بانخفاض 7.3 في المئة عن يناير.وقالت إن إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا قد تنخفض عشرة بالمئة هذا الشهر إلى 2.7 مليون برميل طن، في حين تتوقع تباطؤ تدفقات النفط إلى المصافي الروسية 4.4 بالمئة إلى 18.7 مليون طن في فبراير مقارنة مع يناير.وأضافت أن ترانسنفت تخطط لتوريد حوالي ثلاثة ملايين طن من النفط إلى الصين في فبراير.