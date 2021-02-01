بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مسئولين أمنيين في زيمبابوي

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين فرض عقوبات على أربعة مسئولين أمنيين في زيمبابوي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.وتم فرض حظر السفر وتجميد الأصول على وزير أمن الدولة أوين نكوبي، والمدير العام لجهاز المخابرات المركزية إسحاق مويو، والمفوض العام لقوة شرطة زيمبابوي، جودوين ماتانجا، وأنسيلم سانياتوي، القائد السابق للحرس الرئاسي.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: "إعلان اليوم يضمن أن هؤلاء الأفراد لا يمكنهم بحرية: السفر إلى المملكة المتحدة، أو تحويل الأموال من خلال البنوك البريطانية أو الربح من اقتصادنا".واضاف البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء "هذه التدابير التقييدية لا تستهدف ولا تهدف إلى التأثير على الاقتصاد الأوسع وشعب زيمبابوي."وتأتي العقوبات في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات القاتلة بعد تولي الرئيس إيمرسون منانجاجوا السلطة في نوفمبر.2017وأضافت الحكومة أن ما مجموعه 17 من مواطني زيمبابوي لقوا حتفهم بعد قمع الاحتجاجات في يناير 2019، بينما أدت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات إلى مقتل ستة متظاهرين.ودخلت العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم الاثنين.وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أننا سنحاسب المسئولين عن أفظع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل أبرياء من زيمبابوي".