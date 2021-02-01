وجه القمر دينا فؤاد تواصل تصوير"اللي مالوش كبير" وسعيدة بتصدرها الترند بـ"جمال الحريم"

تواصل وجه القمر النجمة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها بمسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١ ، حيث تكثف وجه القمر ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من مشاهدها قبل حلول شهر رمضان المبارك.وتظهر وجه القمر خلال أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير" فى دور سيدة تدعى "قدرية"، والتي تلعب دورا رئيسيا في أحداث العمل، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وإيمان السيد وإخراج محمود فكرى وإنتاج سينرجى.وعلي جانب آخر تعيش وجه القمر دينا فؤاد أجواء من السعادة بنجاح مسلسل "جمال الحريم" لا سيما دور وشخصية "حنان" والتي تقدمها ونالت استحسان المشاهدين، حيث تصدرت الترند للمرة الثالثة على تويتر وحازت على ترند رقم 1 فى مصر بعد إبداعها فى "جمال الحريم" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامناً مع عرض الحلقة الـ36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC، والعمل من اخراج منال الصيفى، وانتاج شركة سينرجى.