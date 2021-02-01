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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لـ6 فبراير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:22 م
محاكمة قاتل شقيقته
محاكمة قاتل شقيقته
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة قاتل شقيقته بسبب سوء سلوكها في دار السلام لجلسة 6 فبراير.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم كريم.ع بقتل شقيقته سعاد.ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وأعد لذلك نية خبيثة بازهاق روح شقيقته مخطط اجرامي بجلبه سلاحا أبيض مطواة قرن غزال حتي جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه فاصطحبها إلي منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معه بطعنة استقرت في عنقها وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياه، ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فحقق ما ابتغاه وصمم علي ازهاق روحها بإحداثه بها الاصابة التي أودت بحياتها.

استمعت النيابة إلى أقوال الطفلة جنى.س، نجلة المتوفية، وقالت إن المتهم اصطحبها رفقة أشقائها ووالدتها المجني عليها إلى مسكن العائلة وحال حديث والدتها معه نهرها وكال لها طعنة باستخدام مطواة استقرت في عنقها وحال محاولة الأخيرة الفرار من العقار لحق بها وقتلها.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الطفل دياب.س، نجل المجني عليها، وقال إن المتهم كان معتادا الشجار مع والدته وأنه يوم الواقعة اصطحبه رفقة اشقائه إلى مسكن العائلة وحال حديث والدته مع المتهم نهرها ووجه لها طعنة باستخدام مطواة استقرت في عنقها.

صدر القرار برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

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