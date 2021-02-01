ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.86 مليون

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 86ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 158 ألفا و536 شخصا، بينما تعافى 41ر1 مليون شخص.ومر نحو 48 أسبوعًا منذ الاعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.