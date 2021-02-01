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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.86 مليون

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:18 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في المكسيك
وكالات
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بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 86ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 158 ألفا و536 شخصا، بينما تعافى 41ر1 مليون شخص.

ومر نحو 48 أسبوعًا منذ الاعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.

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