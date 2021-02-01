تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي» لـ15 فبراير

أجّلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب إلى جلسة 15 فبراير.وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.