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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:24 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ، وبحث تذليل أي معوقات تواجه مشروع التطوير، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والمحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا.

وتابع نائب المحافظ سير العمل في المشروع الذي يتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، حيث تتضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى المركزي تطوير أقسام الطوارئ وإنشاء وحدات للعناية المركزة والعامة، وتحديث غرف العمليات وغيرها من التخصصات، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة إهناسيا.

واستمع نائب المحافظ لموجز عن سير العمل، حيث يجرى حاليا الانتهاء من كافة الأعمال بأدوار المبنى الرئيسي والمباني المجاورة، والتي تتضمن تركيب وحدات المصاعد، والانتهاء من غرف الإقامة وتركيب بلاط السقف المعلق بالأقسام، وتركيب فينيل الأرضيات والسقف المعلق بقسمي العمليات والعناية المركزة، وجار العمل في استكمال أعمال قسم التعقيم والأشعة والطوارئ والعيادات الخارجية وغيرها من الأعمال المدرجة في مشروع التطوير.

وأشار "سلامة" إلى توجيهاته المحافظ د.محمد هاني غنيم باستمرار التنسيق بين وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في المشروع، وإعداد تقرير شامل بالأعمال المنفذة والجاري تنفيذها مع التنسيق والتواصل الدائم مع الشركة المسند إليها المشروع لنهو باقي الأعمال، والمتابعة الدورية بين كافة الأجهزة المعنية للانتهاء من مشروع تطوير المستشفى؛ لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى في مجال تقديم الخدمة الصحية لكافة أبناء مركز ومدينة إهناسيا.
نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي
نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي
نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي
نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

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