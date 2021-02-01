هل المضادات الحيوية تساعد في علاج الاكتئاب؟

يعتبر الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارًا في العالم، حيث ينتج بسبب التعرض للضغوط وكثرة الإخفاقات في الحياة بشكل عام.وأوضحت دراسة نشرتها مجلة الصحة النفسية الأمريكية، أن مرض الاكتئاب من الأمراض التي تؤثر على 70% من سكان العالم.وأظهرت نتائج الدراسة أن 60% من المصابين به كانوا بسبب خسارة عملهم أو الرفض المتكرر في علاقات الارتباط والحب.ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، أكد باحثون بريطانيون أن المضادات الحيوية يمكن أن تستخدم لعلاج أشكال معينة من الاكتئابوقام الأطباء في جنوب لندن ومؤسسة مودسلي بتجنيد 39 مريضًا يعانون من اكتئاب "مقاوم للعلاج" وأعطوا نصفهم المضاد الحيوي مينوسيكلين."مينوسكلين" هو مثبط للجهاز المناعي ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد يعانون من التهاب في الدماغ، والذي يمكن أن يسببه الجهاز المناعي.وأظهر المرضى الذين خضعوا للتجربة بمستويات أعلى من الالتهاب تحسنًا أكبر في أعراض الاكتئاب عند تناول مينوسكلين.