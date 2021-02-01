رجائي عطية عن أزمة محامي مطروح: «ليست مهمة المحاماة التزوير»

علق المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، على أحداث مرسى مطروح، والأزمة هناك بين محامي المحافظة ومأمور قسم الشرطة، بسبب تعديه عليهم.وقال نقيب المحامين، في تصريحات له: إنه يتعين التعامل مع الحدث كقانونيين، والنيابة العامة تحقق ولم ينسب أحد إليها أنها قصرت في تحقيقها، مشيرا إلى أنه أُبلغ بأنها أمرت بإحالة المحامي المصاب إلى الطب العسكري ثم إلى الطب الشرعي، وأنها استدعت المشكو في حقهم والتحقيق جاري.وتابع: «بمنتهى الوضوح هناك عصابات سرقة أراضي تحرر توكيلات مزورة وتضبط وتحال إلى النيابة للتحقيق وإلى المحاكم للمحاكمة، وبعضهم للأسف ينتمون اسما للمحاماة، فهل مهمة نقابة المحامين أو النقيب أن تآزره أم تنتظر التحقيق لترى هل الحق في جانبه أم الحق ضده، وإذا كان ضده فواجب نقابة المحامين أن تحاسبه وتحيله إلى المحاكمة التأديبية، لأن ليست مهمة المحاماة التزوير، أو الاستيلاء على أراضي الغير بالتزوير».وصرح نقيب المحامين، بأن هناك أناس تحب المزايدة، وتقول: "اللي يقرب من محامي هقطع يده"، وهذا كلام ويمضي وسهل أن يقال، ولكن هناك أشخاص حديثها هو الفعل والسلوك والشعور بالمسئولية والوقار، مؤكدا أنه لم يتخلى عن قضية لأي محامي أو محامية وينهض بها بما يراه وطبقا للمنطق والوقار، فالمسألة ليست مزايدة انتخابية.