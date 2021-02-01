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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب والكونغو الديمقراطية يبحثان التحديات الأمنية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:25 م
ناصر بوريطة،
ناصر بوريطة،
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أجرى وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع السيد فرانسوا بيا، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الخاص للأمن، عن التحديات الأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية، في إطار مخاطر الإرهاب.

وأفادت وزارة الشؤن الخارجية المغربية، في بيان، بأن هذه المباحثات جاءت بعد رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، سلمها له الوزير المنتدب لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان، أن المسئولين بحثا أيضًا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن اللقاء جاء مع بداية ولاية الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على رأس الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، خلفا لنظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.

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