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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستثمار الأوروبي يدعم بوركينا فاسو بـ15 مليار فرنك إفريقي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:44 م
الاستثمار الأوروبي
الاستثمار الأوروبي
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قال إسماعيل ويدراوجو، وزير المناجم والوظائف والطاقة في بوركينا فاسو، إن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وافق على تمويل بوركينا فاسو بـ 15 مليارا و97 مليون فرنك إفريقي؛ لدعم الطاقة الإنتاجية لمحطة (زغتولي) للطاقة الشمسية.

وأضاف ويدراوجو - في بيان، اليوم الاثنين - أن هذا الاستثمار سيعزز مكانة بوركينا فاسو في إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يستهدف زيادة إنتاج محطة (زغتولي) للطاقة الشمسية من 33 إلى 50 ميجاوات.

وأشار إلى أن المنطقة دون الإقليمية تتميز بطول عدد ساعات سطوع الشمس، مما يجعل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية أرخص من كل أنواع الطاقات الأخرى، سواء كانت حرارية أو كهرومائية أو كتلة حيوية.

وأوضح أن تطوير الطاقة الشمسية سيمكن البلاد من تحقيق الهدف المنشود من خفض تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة، التي تعد حاليًا الأعلى سعرا في غرب إفريقيا.

وكان الرئيس فاسو روش مارك كريستيان كابوري، قد افتتح محطة (زغتولي) للطاقة الشمسية، الواقعة في الضواحي الغربية لواجادوجو، في نوفمبر 2017، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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