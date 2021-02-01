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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج من البرلمان: تحويل 804 آلاف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:29 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة شاركت فى الحد من الزيادة السكانية، حيث شهد برنامج 2 كفاية تطوير عيادات تنظيم الأسرة، فقد تم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، 5،046،540 زيارة طرق أبواب، و4،374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها عدد مليون سيدة، بمشاركة عدد 108 جمعيات ومؤسسة أهلية.

أضافت وزيرة التضامن، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.

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