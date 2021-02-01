القباج: 32.8 مليار جنيه إجمالى حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغ 32.8 مليار جنيه مصري لإجمالي عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالي حجم القروض سنة 2018.أضافت وزيرة التضامن، في بيانها أمام مجلس النواب، أن أرباح البنك بلغت في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى انه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.وفيما يتعلق بحجم الإيداعات، قالت وزيرة التضامن إن حجم الإيداعات بالبنك تطورت في ديسمبر 2020، حيث بلغت 11.4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6.89 مليار للأفراد و3.18 مليار للهيئات و1.75 إيداعات حماية اجتماعية، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية بالبنك تتضمن شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.أما فيما يتعلق بحجم التمويلات، فأشارت إلى أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطور، حيث بلغ في 31-12-2020 ما قدره 19.60 مليار جنيه مصري بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.أضافت أن تكلفة الإقراض الاجتماعي بلغت 569،403،463 جنيه مصري لعدد 87،669 مستفيدا، كما بلغ تمويل تأثيث شقة الزوجية 57.029.706 جنيهات مصري لعدد 1،341 مستفيدًا، كما بلغ حجم تمويل عمليات إستثمارية 12،112،988،741 جنيهًا مصريًا لعدد 271،357 مستفيدًا، وبلغ تمويل الإسكان 19،038،894،195 جنيها مصريا لعدد 366،805 مستفيدا، أما تمويل شراء السيارة فبلغ 745،147،258 جنيها مصريا لعدد 4،117 مستفيدا.