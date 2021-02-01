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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الإعلاميين: مصر تعيش أزهى عصور التنمية في عهد الرئيس السيسي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:44 م
طارق سعدة
طارق سعدة
محمد جعفر
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قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مصر دولة كبيرة تاريخًا وحضارة ولديها مخزون ثقافي وفني كبير.

وأضاف نقيب الإعلاميين في كلمته لندوة "الإعلام والمسئولية الوطنية" التي نظمها مركز الهناجر الثقافى بدار الأوبرا المصرية: علينا جميعا مسئولية وطنية تجاه الإعلام سواء صانع الخبر الذي عليه أن يتسم بالدقة والصدق في نقله والمتلقي الذي يستقبل الخبر عليه أن يستقي أخباره من مصادرها الرسمية، ويمتلك وعيا وحسا يفرق به بين من يريد الخير ومن يريد الشر للدولة المصرية

وأضاف سعده: أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبحت شجرة مثمرة بمعنى أنها تعيش حالة من التنمية الشاملة وبناء الحضارة، وهذا يؤلم أعداء الوطن فيقومون من خلال إعلامهم اللامهني الكذاب بقلب الحقائق وفبركة أخبار وأحداث كاذبة ولكننا في هذا الوقت نثق في وعي المصريين وكشفهم لتلك المخططات المفضوحة.

واختتم نقيب الاعلاميين: الأمور في كافة مناحي الحياة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح ففي الحقل الإعلامي تمكنا من القضاء على الفوضى الإعلامية التي ظهرت بعد ٢٠١١ وحاربنا الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي ووضعنا ضوابط ومعايير لممارسة مهنة الإعلام، وألزمنا الجميع كما هو معمول به في كل دول العالم المتقدم بممارسة الإعلام من خلال الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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